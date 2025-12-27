Serie B, finali della 18ª giornata: Catanzaro sale, Venezia ok. Risultati e classifica aggiornata

Va in archivio gran parte della 18ª giornata di Serie B, con sei gare concluse e una classifica che si muove in più zone, in attesa dei due posticipi che completeranno il quadro: Palermo-Padova e Bari-Avellino.

Il colpo più pesante lo firma il Catanzaro, che supera 2-0 il Cesena e aggancia proprio i romagnoli a quota 31 punti, rilanciando con forza le proprie ambizioni playoff. Successo importante anche per la Juve Stabia, che piega 1-0 il Südtirol e consolida la zona medio-alta della graduatoria.

Pareggi ad alta tensione tra Empoli e Frosinone (1-1) e tra Sampdoria e Reggiana (2-1 per i blucerchiati): un risultato che permette alla Samp di respirare e alla Reggiana di restare invischiata nella bagarre salvezza. Vittoria di misura anche per il Venezia, che batte 1-0 l’Entella e resta pienamente in corsa per la promozione diretta.

RISULTATI FINALI

Catanzaro – Cesena 2-0

Empoli – Frosinone 1-1

Juve Stabia – Südtirol 1-0

Sampdoria – Reggiana 2-1

Venezia – Entella 1-0

CLASSIFICA (in attesa dei posticipi)

Frosinone 37

Monza 37

Venezia 35

Catanzaro 31

Cesena 31

Palermo 30 *

Modena 29

Juve Stabia 26

Empoli 23

Padova 22 *

Avellino 21 *

Reggiana 20

Carrarese 20

Sampdoria 17

Spezia 17

Südtirol 16

Entella 16

Bari 16 *

Mantova 15

Pescara 13

* una partita in meno

Ora l’attenzione si sposta sui due match ancora da disputare, Palermo-Padova e Bari-Avellino, che potrebbero ridisegnare sia la zona playoff sia la lotta salvezza. La classifica resta cortissima e ogni punto, a questo punto della stagione, pesa doppio.