Serie B, finali della 18ª giornata: Catanzaro sale, Venezia ok. Risultati e classifica aggiornata
Va in archivio gran parte della 18ª giornata di Serie B, con sei gare concluse e una classifica che si muove in più zone, in attesa dei due posticipi che completeranno il quadro: Palermo-Padova e Bari-Avellino.
Il colpo più pesante lo firma il Catanzaro, che supera 2-0 il Cesena e aggancia proprio i romagnoli a quota 31 punti, rilanciando con forza le proprie ambizioni playoff. Successo importante anche per la Juve Stabia, che piega 1-0 il Südtirol e consolida la zona medio-alta della graduatoria.
Pareggi ad alta tensione tra Empoli e Frosinone (1-1) e tra Sampdoria e Reggiana (2-1 per i blucerchiati): un risultato che permette alla Samp di respirare e alla Reggiana di restare invischiata nella bagarre salvezza. Vittoria di misura anche per il Venezia, che batte 1-0 l’Entella e resta pienamente in corsa per la promozione diretta.
RISULTATI FINALI
Catanzaro – Cesena 2-0
Empoli – Frosinone 1-1
Juve Stabia – Südtirol 1-0
Sampdoria – Reggiana 2-1
Venezia – Entella 1-0
CLASSIFICA (in attesa dei posticipi)
Frosinone 37
Monza 37
Venezia 35
Catanzaro 31
Cesena 31
Palermo 30 *
Modena 29
Juve Stabia 26
Empoli 23
Padova 22 *
Avellino 21 *
Reggiana 20
Carrarese 20
Sampdoria 17
Spezia 17
Südtirol 16
Entella 16
Bari 16 *
Mantova 15
Pescara 13
* una partita in meno
Ora l’attenzione si sposta sui due match ancora da disputare, Palermo-Padova e Bari-Avellino, che potrebbero ridisegnare sia la zona playoff sia la lotta salvezza. La classifica resta cortissima e ogni punto, a questo punto della stagione, pesa doppio.