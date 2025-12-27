Palermo-Padova, decide Pohjanpalo: anno chiuso con vittoria e quarto posto

Il Palermo conquista tre punti preziosi superando il Padova per 1-0 allo stadio Renzo Barbera al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo minuto. Decisiva la rete di Joel Pohjanpalo al 38’ del primo tempo, al termine di una splendida azione corale dei rosanero.

La partita si apre con una fase di studio, ma è il Padova a rendersi pericoloso per primo, impegnando Joronen in almeno tre interventi decisivi tra il 19’ e il 43’, in particolare sul tiro ravvicinato di Fusi neutralizzato con il piede dal portiere finlandese. Il Palermo cresce con il passare dei minuti e al 38’ trova il gol: Palumbo orchestra l’azione, Ceccaroni va sul fondo e crossa al centro dove Pohjanpalo, lasciato colpevolmente solo, controlla e batte Sorrentino con un destro preciso.

Nel secondo tempo il Padova prova ad aumentare la pressione offensiva, rendendosi pericoloso soprattutto su palla inattiva: al 49’ Joronen salva ancora su Fusi, mentre al 78’ vola a deviare in angolo una punizione di Bonaiuto destinata sotto la traversa. Inzaghi risponde con diversi cambi per mantenere equilibrio e freschezza, abbassando il baricentro nel finale ma senza mai concedere vere occasioni agli avversari.

Il Palermo gestisce con ordine gli ultimi minuti, sfiora il raddoppio con Gomes nel recupero. Finisce 1-0 al Barbera: vittoria di misura ma meritata per i rosanero, che chiudono l’anno in modo positivo e al quarto posto in classifica.

Ecco la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

90’+5′ – Triplice fischio, il match termina 1-0.

90’+2′ – Il Palermo parte in contropiede, Gomes viene lanciato da Augello. Arrivato in area di rigore il centrocampista calcia ma Sorrentino si oppone.

90′ – assegnati 5′ di recupero.

87′ – Augello riceve palla sulla sinistra, entra in area ma la perde.

84′ – Anche Inzaghi fa altri due cambi: Blin e Giovane rilevano Ceccaroni e Ranocchia

83′ Due cambi per il Padova: Varas, Belli e Gomez lasciano il posto a Di Maggio, Silva e Baselli

78′ – Bonaiuto alla battuta calcia direttamente in porta, Joronen vola e la mette in angolo.

77′ – Calcio di punizione per il Padova per fallo di Segre su Perrotta.

74′ – Altro cambio per il Padova: Bonaiuto rileva Harder.

73′ – Sugli sviluppi di un calcio d’Angolo, Pohjanpalo raccoglie in area e calcia di prima: il tiro è troppo alto.

72′ – Ranocchia su punizione passa a Peda che mette in mezzo ma trova Perrotta a mettere in angolo.

71′ – Ammonito Harder per fallo su Gomes.

69′ – Primo cambio per il Padova: Bortolussi lascia il posto a Seghetti.

67′ – Palermo in avanti: Segre raccoglie e crossa, un difensore del Padova la spazza e la mette in angolo.

65′ – Altri due cambi per Inzaghi: dentro Pierozzi e Gomes al posto di Gyasi e Palumbo.

64′ – Calcio d’angoloper il Padova: Barreca dalla bandierina mette in area, Fusi la intercetta e calcia ma termina fuori.

60′ – Cambio per Inzaghi: dentro Vasic al posto di Le Douaron.

57′ – Palermo in avanti, Palumbo ha un’ottima intuizione e la mette in mezzo per Le Douaron, ma il numero 21 non ci arriva.

53′ – Altro calcio di punizione conquistato dal Palermo: Palumbo crossa in area ma nessun rosanero riesce a spingerla in porta.

49′ – Il Padova combatte in attacco: Fusi calcia in porta ma Joronen la para e la mette in angolo.

48′ – Il Palermo conquista un calcio di punizione. Ranocchia mette in atto uno schema passando a Gyasi, il numero 11 passa a Palumbo che mette in mezzo ma Sorrentino intercetta.

46′ – Riprende il match.

PRIMO TEMPO

45′ – Termina il primo tempo.

43′ – Brividi per la difesa rosanero: il Padova si porta in attacco con uno scambio tra Gomez e Fusi che porta quest’ultimo quasi a tu per tu con Joronen, il portiere rosanero para di piede e dice No!

42′ – Ammonito Palumbo.

38′ – GOOOOOL PALERMO!!! Dopo una bell’azione orchestrata da Palumbo, Ceccaroni crossa in mezzo e trova Pohjanpalo tutto da solo a insaccare in rete alle spalle di Sorrentino.

35′ – Il Palermo continua ad attaccare, ma il Padova si difende bene contenendo i rosanero.

33′ – Le Douaron ammonito per proteste.

26′ – Il Palermo parte in contropiede: Augello serve Pohjanpalo che entra in area ma temporeggia e non tira subito, nel provare a dribblare un avversario perde palla.

21′ – Il Palermo conquista un calcio d’angolo, Ranocchia dalla bandierina la mette in mezzo: una serie di azioni confuse portano il Palermo vicino al gol, ma la palla non entra.

19′ – Bortolussi da fuori area effettua un tiro insidioso, Joronen interviene e la manda in angolo.

17′ – Il Padova batte un calcio d’angolo: Gomez dalla bandierina la mette in mezzo, Gyasi la spazza via.

15′ – Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Paumbo, Pohjanpalo tenta il colpaccio: da posizione defilata il finlandese colpisce di testa verso la parta, la palla viene salvata sulla linea da un difensore ospite.

13′ – Palumbo raccoglie sulla fascia e crossa in area, la palla è lunga e non trova nessun compagno.

9′ – Il Palermo va all’attacco: Augello serve Pohjanpalo, il finlandese chiuso gliela ripassa ma la palla si perde.

7′ – Svarione di Ceccaroni porta il Padova al tiro, ma la palla finisce fuori.

3′ – Fase di studio in questi primi minuti, entrambe le squadre prendono le misure senza ancora riuscire ad attaccare.

1′ – Pronti, via! Il Padova batte il calcio d’inizio.

IL TABELLINO

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo (Dal 65′ Gomes), 8 Segre (C), 10 Ranocchia (Dall’84’ Blin), 11 Gyasi (Dal 65′ Pierozzi), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron (Dal 60′ Vasic), 29 Peda, 32 Ceccaroni (Dall’84’ Giovane), 72 Veroli. A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 6 Gomes, 9 Brunori, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 17 Giovane, 27 Pierozzi, 28 Blin, 31 Corona. Allenatore: Inzaghi.

PADOVA: 12 Sorrentino, 3 Barreca, 4 Belli, 5 Perrotta, 7 Varas, 8 Fusi, 10 Gomez (C), 17 Capelli, 20 Bortolussi (Dal 69′ Seghetti), 32 Sgarbi, 44 Harder. A disposizione: 1 Mouquet, 14 Fortin, 6 Crisetig, 11 Seghetti, 13 Boi, 18 Ghiglione, 23 Di Maggio, 33 Baselli, 41 Silva, 55 Villa, 72 Faedo, 92 Buonaiuto. Allenatore: Andreoletti.

ARBITRO: Marco Piccinini (Forlì). Primo assistente: Thomas Miniutti (Maniago). Secondo assistente: Stefano Galimberti (Seregno). Quarto ufficiale: Fabrizio Pacella (Roma 2). VAR: Antonio Giua (Olbia). AVAR: Alessandro Prontera (Bologna).

MARCATORI: Pohjanpalo 38′

NOTE: ammoniti Le Douaron, Palumbo, Herder, Fusi.