Curva Nord in silenzio per Piero: omaggio all’ultras romano
Momenti di forte intensità emotiva al Renzo Barbera durante Palermo-Padova.
La Curva Nord, sia Superiore che Inferiore, ha osservato i primi minuti di gara in silenzio per rendere omaggio a Piero, ultras della Roma scomparso nei giorni scorsi.
Un gesto condiviso, accompagnato dagli striscioni esposti in curva, per salutare Piero nel segno di un’amicizia che dura da anni tra le tifoserie. Nessun coro, nessuna bandiera sventolata nei primi istanti: solo rispetto, memoria e appartenenza.
Un tributo che va oltre i colori e il risultato, nel nome della cultura ultras e dei legami costruiti nel tempo.