Palermo-Padova, Barbera da grande occasione: oltre 32 mila presenze

Il “Renzo Barbera” si conferma teatro delle grandi occasioni. Per Palermo-Padova il dato complessivo dei titoli emessi racconta uno stadio gremito e partecipe: 32.506 presenze totali, tra abbonamenti e biglietti venduti.

Nel dettaglio, i biglietti staccati sono stati 16.002, di cui 425 destinati al settore ospiti, occupato dai tifosi del Padova arrivati in Sicilia anche nei giorni precedenti alla gara. A questi si aggiungono 16.504 abbonamenti, che hanno contribuito in maniera decisiva al colpo d’occhio del Barbera.

Numeri che certificano il momento positivo attorno al Palermo e il forte legame tra squadra e tifoseria, in una sfida sentita anche per il clima sugli spalti, tra gemellaggi storici e iniziative di rispetto e memoria. Una cornice importante per una partita che ha richiamato pubblico da tutta la Sicilia e non solo.