Stroppa dopo l’1-0 all’Entella: «Tre punti meritati, ma serviva più intensità»

La squadra di Giovanni Stroppa supera la Virtus Entella di misura, imponendosi 1-0 al termine di una partita tutt’altro che semplice. Un successo prezioso, che consente di aggiungere altri tre punti a una classifica già molto positiva, ma che lascia anche spunti di riflessione per il tecnico nel post gara.

«Dovevamo chiudere prima la partita – ha spiegato Stroppa – non è stata la solita prestazione di dominio. Oggi ci è mancato qualcosa, soprattutto a livello di intensità, in particolare mentale». Un aspetto che, secondo l’allenatore, ha impedito alla squadra di gestire il match con maggiore serenità nonostante il vantaggio.

Ampio spazio anche ai meriti degli avversari. «Va dato merito all’Entella – ha sottolineato Stroppa – ho fatto personalmente i complimenti a Chiappella. Hanno caratteristiche ben precise e ci hanno messo in difficoltà». Nonostante questo, il giudizio complessivo resta positivo: «La prestazione c’è stata, abbiamo meritato di vincere e abbiamo giocato un buon calcio».

Il tecnico si è poi soffermato sulla gestione della gara e sull’impatto dei cambi. «Dovevamo mantenere meglio l’equilibrio – ha spiegato –. Chi entra deve fare le cose più semplici e prestarsi alla battaglia. Voglio più carattere da chi subentra». Un messaggio diretto, rivolto soprattutto a chi è chiamato a incidere a partita in corso.

Inevitabile uno sguardo alla classifica, che continua a sorridere. «Stiamo facendo un campionato straordinario – ha ammesso Stroppa –. La posizione che abbiamo mi dà soddisfazione, anche perché davanti si sta accorciando. Siamo in una situazione eccezionale, frutto delle prestazioni e dei sacrifici fatti fino ad ora».

Infine, una riflessione più ampia sul concetto di squadra: «Non vince chi ha i giocatori più forti o più belli, ma la squadra più forte. Serve continuità: è difficile giocare con tutti e manca ancora una partita più un intero girone».

In chiusura, una nota sulle condizioni di Sverko: «Non so ancora come stia, spero non sia nulla di grave». L’attenzione ora si sposta ai prossimi impegni, con l’obiettivo di alzare ulteriormente il livello di concentrazione e determinazione.