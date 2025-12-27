Palermo-Padova 1-0. Le pagelle del match

Ultima dell’anno davanti al proprio pubblico per gli uomini di Pippo Inzaghi. Al Renzo Barbera il Palermo affronta il Padova per la 18esima gara del campionato cadetto. Il Palermo deve puntare ai tre punti per consolidare la striscia positiva che continua da cinque gare consecutive.

I rosanero affrontano la gara nel miglior modo possibile. Creano, si difendono e non sottovalutano un Padova a tratti pericoloso. A sbloccarla è il solito Pohjanpalo che al 38’ insacca e infiamma un Barbera pieno. A metterci del suo c’è anche Jesse Joronen che con diversi miracoli tiene a galla i suoi. I rosanero continuano così a viaggiare su un andamento importante. Di seguito le pagelle targate Ilovepalermocalcio.com.

Joronen 8 – Solita prestazione sontuosa dell’estremo difensore rosanero. Compie una serie di miracoli in momenti chiave del match, come quello su Fusi al 37’. Sempre più perno fondamentale per gli uomini di Pippo Inzaghi.

Peda 7- Si divora la rete del vantaggio al 22’ calciando malissimo da pochi passi dalla porta difesa da Sorrentino. Poi rende la vita difficile al centravanti n. 20 Bortolussi che non riesce mai a vincere un duello. E’ deciso e sempre in anticipo, prestazione di livello.

Ceccaroni 7 – Si propone sempre in fase offensiva, con continue sovrapposizioni alle spalle di Augello. Poi è sempre attento nelle chiusure e non subisce mai l’imprevedibilità degli avversari. Dall’84’ Giovane S.V.

Veroli 6+ – Qualche errore per il n.72, che tecnicamente sembra peccare di lucidità. Ma nel complesso dà un grosso contributo al reparto, buona gara.

Augello 7 – Come sempre, è la fascia sinistra quella più attiva tra le fila rosanero. Nel primo tempo il n. 3 spinge e crea occasioni,

Segre 5,5 – E’ più spento del solito. Perde spesso Varas, che riesce a muoversi alle sue spalle per dare il via alle azioni biancorosse. Sottotono.

Ranocchia 6 – Cerca spesso di mettersi in posizione per ricevere e gioca tanti palloni. Sembra sempre che gli manchi l’ultimo passaggio. Dall’84’ Blin S.V.

Palumbo 7,5 – E’ suo l’assist morbido che al 37’ permette a Pohjanpalo di spedire in rete la palla del vantaggio rosanero. Sembra più ispirato del solito, rischiando spesso qualche giocata in più e molto attivo anche in fase difensiva. Dal 64’ Gomes 6- – Non un impatto notevole da parte del centrocampista, in alcune occasioni sembra disattento.

Aiuta molto in fase difensiva Veroli, diventando inevitabilmente meno incisivo sul fronte offensivo. Dal 64’ Pierozzi 6 – Entra bene l’esterno rosanero. Non viene mai saltato dal rispettivo avversario e si propone anche in fase offensiva.

Le Douaron 5,5 – Tanti, troppi gli errori del n.21 francese. Non riesce mai a calciare e gestire la sfera in modo adeguato. Da rivedere. Dal 59’ Vasic 6 – Entra con voglia di fare. Cerca spesso lo spunto e gioca senza paura.

Pohjanpalo 8 – Gioca con la solita cattiveria agonistica che lo contraddistingue. Sblocca poi il match al 37’ con un destro al volo imprendibile per Sorrentino, poi svolge una gara di enorme qualità.

All. Inzaghi 7 – L’approccio dei suoi è quello adatto. I rosanero attaccano ma non sottovalutano l’avversario. Gestiscono bene i momenti di calo e creano tante occasioni da gol. E’ un Palermo compatto e unito.