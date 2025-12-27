Serie B, la classifica dopo 18 giornate: Palermo quarto, lotta promozione apertissima
La Serie B chiude il girone d’andata con una classifica corta e combattuta, soprattutto nelle zone alte. Dopo 18 giornate, il Frosinone resta al comando con 38 punti, seguito a una sola lunghezza dal Monza (37). Completa il podio il Venezia a quota 35.
Subito dietro si conferma il Palermo, quarto con 33 punti, protagonista di un finale d’anno positivo che consente ai rosanero di restare pienamente in corsa per la promozione diretta, distante appena 4 lunghezze. La squadra di Inzaghi precede Catanzaro e Cesena, entrambe a 31 punti, con i calabresi avanti per differenza reti.
In zona playoff restano agganciati anche Modena (29) e Juve Stabia (26), mentre più staccate Empoli (24) e Padova (22), che occupano la parte centrale della graduatoria.
Nella metà bassa della classifica, l’Avellino (21) precede Reggiana e Carrarese (20), mentre iniziano a farsi preoccupanti le posizioni di Sampdoria e Spezia, entrambe ferme a 17 punti. In zona calda anche Südtirol ed Entella (16), con Bari a quota 16 ma con una gara in meno.
Chiude la classifica il Mantova, prossimo avversario del Palermo alla ripresa del campionato, con 15 punti, davanti al Pescara, ultimo a 13.
La Serie B si conferma un campionato senza padroni assoluti: con ancora tutto il girone di ritorno da giocare, la corsa alla promozione e la lotta salvezza restano apertissime.
Classifica Serie B (prime 10)
Frosinone – 38
Monza – 37
Venezia – 35
Palermo – 33
Catanzaro – 31
Cesena – 31
Modena – 29
Juve Stabia – 26
Empoli – 24
Padova – 22