Palermo-Padova 1-0, Osti: «Soddisfatto dei 33 punti. Brunori? Accetteremo la sua scelta»

Al termine di Palermo-Padova 1-0, dalla sala stampa del Renzo Barbera è intervenuto il direttore sportivo rosanero Carlo Osti, che ha tracciato un bilancio del girone d’andata e commentato anche il futuro di Matteo Brunori.

Sul rendimento complessivo della squadra, Osti ha spiegato:

«Nel momento in cui abbiamo costruito questa squadra sapevamo che l’impronta sarebbe stata questa. Le squadre di Inzaghi basano la propria forza sulla corsa, sulla fisicità e sulla capacità di soffrire durante la partita. Io sono soddisfatto di quello che la squadra ha prodotto finora».

Il direttore sportivo guarda alla classifica con fiducia, ma senza perdere di vista la difficoltà del campionato:

«Abbiamo davanti tre squadre, il campionato è lungo e ogni domenica ci sono sempre sorprese. Sono contento dei 33 punti e speriamo di andare a Mantova per ottenere il massimo».

Alla domanda su cosa vada migliorato per puntare ai primi posti, Osti mantiene un profilo realistico:

«Sono contento perché si può sempre migliorare e il lavoro di un allenatore è questo: migliorare la propria squadra».

Entrando nel dettaglio tecnico, il dirigente rosanero sottolinea i numeri già raggiunti:

«Abbiamo già la miglior difesa e il terzo attacco, non è facile capire dove migliorare. Questo campionato è difficile e ogni partita è simile all’altra».

Infine, un passaggio sul momento emotivo vissuto da Matteo Brunori, salutato dal pubblico del Barbera al termine della gara:

«Ho visto anche io il saluto questa sera. Se Matteo deciderà di lasciare il club, per quello che ha rappresentato per questa società è chiaro che il Palermo accetterà la sua scelta»