Palermo-Padova 1-0, Andreoletti: «Usciamo più forti da questo stadio»

Dopo Palermo-Padova 1-0, dalla sala stampa del Renzo Barbera ha preso la parola il tecnico del Padova Matteo Andreoletti, che ha analizzato la prestazione dei biancoscudati nonostante la sconfitta.

Sulla gara e sull’atteggiamento della squadra, Andreoletti ha chiarito:

«Alla mia squadra difficilmente posso recriminare qualcosa sulla determinazione. Abbiamo tanta birra in corpo e questa sera abbiamo fatto una buona manovra. È chiaro che quando affronti una squadra di questo calibro ti puniscono».

Secondo l’allenatore, il risultato non racconta fino in fondo l’andamento del match:

«Ci sono partite in cui non prendi punti ma ne esci più forte. Credo che il Padova sia uscito più forte da questo bellissimo stadio».

Andreoletti individua negli episodi la chiave della sfida:

«La gara è stata decisa da due episodi. È stata una partita in cui si sono creati tanti presupposti per chiuderla sia da parte nostra che da parte del Palermo».

Il rammarico per il risultato resta, ma senza drammi:

«Abbiamo creato più di un grattacapo al Palermo. C’è rammarico perché avremmo meritato di uscire almeno con un punticino».

Infine, uno sguardo più ampio sul percorso stagionale del Padova:

«Siamo partiti da neopromossa e oggi essere a metà classifica ci qualifica e ci rende soddisfatti. Manca ancora un girone intero, partiamo da una buona base».

Obiettivi chiari e piedi per terra:

«Sono molto soddisfatto di questa prima parte, ma c’è ancora tanto da pedalare. La salvezza è ancora lontana».