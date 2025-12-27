Palermo-Padova 1-0, Capelli: «Orgogliosi della prestazione, serata che ricorderemo»

Dopo Palermo-Padova 1-0, dalla sala stampa del Renzo Barbera è intervenuto il centrocampista del Padova Andrea Capelli, che ha espresso orgoglio e gratitudine nonostante la sconfitta.

Sulla prestazione della squadra, Capelli ha sottolineato:

«Venire qua e fare questa prestazione ci deve rendere orgogliosi. Abbiamo giocato contro una grande squadra e questo deve darci fiducia per il futuro».

Il centrocampista biancoscudato ha poi evidenziato il valore umano e sportivo della serata:

«È stato bello vivere questa partita, è un privilegio ricevere un applauso anche dai tifosi del Palermo. Ricorderemo sempre questa serata».

Non manca il rammarico per il risultato:

«Usciamo con un po’ di rammarico, ma siamo fieri dei nostri tifosi. Ringrazio anche i tifosi del Palermo».

Infine, un passaggio sul percorso personale e collettivo:

«Per tanti di noi è un privilegio giocare qui, veniamo da categorie basse. L’ingresso in campo è stato pesante, ma poi ci siamo adattati».