Brunori saluta Palermo: ultima notte al Barbera, poi il prestito alla Sampdoria

Il legame tra Matteo Brunori e Palermo si avvia alla conclusione. Quella contro il Padova, vinta 1-0 dai rosanero, è stata di fatto l’ultima partita al Renzo Barbera per l’attaccante, destinato a trasferirsi alla Sampdoria con la formula del prestito secco. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato.

Una vera e propria last dance per Brunori, rimasto in panchina per tutta la gara ma protagonista assoluto nel post-partita. Già prima del fischio finale, il suo nome è stato scandito a gran voce dagli spalti, mentre in Curva Nord è apparso uno striscione eloquente: «Quello che sei stato non sarà dimenticato, grazie Matteo». Un dettaglio raccontato da Gianluca Di Marzio su Gianlucadimarzio.com, che ha seguito da vicino la serata.

Al termine del match è iniziato il lungo saluto. Applausi, cori e una standing ovation da parte degli oltre 32.000 spettatori presenti al Barbera, seguiti dagli abbracci dei compagni di squadra. Uno a uno, tutti hanno dedicato un momento all’attaccante, che ha poi completato il giro di campo per ricevere l’ultimo tributo del suo pubblico.

Secondo quanto riferisce ancora Gianluca Di Marzio, il futuro di Brunori è ormai definito: ad attenderlo c’è la Sampdoria, dove l’attaccante approderà in prestito. Si chiude così un capitolo importante della storia recente del Palermo, segnato da gol, promozioni e una fascia da capitano che resterà nella memoria dei tifosi rosanero.