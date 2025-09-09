Seria A, Refcam verso l’esordio, De Siervo: «Ulteriore passo nel percorso di innovazione»

Arrivano nuove innovazioni nel maggiore campionato italiano. La Seria A ha infatti annunciato l’introduzione della Rafcam: telecamera ultramoderna che permetterà di assistere all’evento dal punto di vista del direttore di gara. Questa nuova tecnologia farà il suo debutto durante il match tra Juventus e Inter in programma per Sabato 13 Settembre alle ore 18:00.

La camera verrà posizionata alla base dell’archetto del microfono del Primo Ufficiale di gara e sarà utilizzata nel corso del warm-up, in live durante il match, in occasione della preparazione dei calci di punizione e situazioni analoghe, o per mostrare replay dall’alto tasso di spettacolarità.

Ha espresso il suo commento in merito l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo: «L’introduzione della Refcam nel nostro campionato rappresenta non solo un ulteriore passo nel percorso di innovazione che stiamo portando avanti con costanza e determinazione, ma soprattutto fornisce finalmente ai tifosi la reale prospettiva della vista dell’arbitro delle differenti azioni di gioco. Il nostro obiettivo è, infatti, offrire al pubblico un’esperienza sempre più coinvolgente e immersiva, valorizzando lo spettacolo del calcio con prospettive inedite ed immagini esclusive – aggiungendo infine – La Lega è da sempre in prima linea nell’adozione delle nuove tecnologie, consapevole del ruolo centrale che esse rivestono nell’evoluzione della fruizione televisiva, nella promozione del nostro prodotto a livello globale e nella trasparenza delle decisioni assunte dai direttori di gara»