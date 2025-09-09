Venezia, Plizzarri: «A Pescara Baldini ci ha trasmesso quella mentalità che ci serviva»

Il nuovo portiere del Venezia, Alessandro Plizzari, ha rilasciato ieri delle dichiarazioni nel corso della trasmissione “Solo Calcio” in onda su “Rete8”. L’estremo difensore, protagonista nella passata stagione della grande promozione in Serie B del Pescara, ha parlato del prossimo match, che vedrà il suo Venezia impegnato proprio contro il suo ex club

«Non è una cosa scontata nel mondo attuale, sarò per questo eternamente grato al club. La finale play off è stata un’emozione difficile da descrivere, provo ancora brividi pazzeschi rivedendo le immagini. Pescara mi ha dato tantissimo anche a livello umano, sarà sempre casa» ha dichiarato il portiere dei lagunari.

Plizzari si è poi soffermato su quanto è stato importante nella corsa alla promozione dello scorso campionato l’ex mister del Palermo Silvio Baldini, attualmente alla guida della nazionale U21: «Solo oggi comprendo quanto sia stato importante Silvio, ci ha unito e ci ha trasmesso quella mentalità che ci serviva, inculcandoci il valore dell’umiltà. Ci ha fatto capire che le cose vanno guadagnate con fatica, altrimenti sono regali dati dal diavolo come dice sempre lui. Il mister ha creato un legame in squadra che va oltre al calcio»