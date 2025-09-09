Master UEFA Pro: anche gli ex rosa Rigoni e Gazzi sostengono gli esami

Ieri e oggi a Coverciano si sono svolti gli esami finali del corso UEFA Pro, che rappresenta il massimo livello di formazione per un tecnico. Diversi i giovani allenatori che hanno sostenuto l’esame, tra questi anche due vecchie conoscenze dei rosanero: Luca Rigoni e Alessandro Gazzi.

Tanti i ricordi che ha lasciato Rigoni a Palermo, soprattutto quello della stagione 2014/15, in cui ha fatto vedere grandi cose al fianco di Vazquez e Dybala, collezionando 31 presenze e mettendo a segno 9 gol. Per Gazzi invece una sola stagione con i rosanero nel 2016/17, in cui ha collezionato 25 presenze.

Di seguito l’elenco completo di tutti coloro che hanno sostenuto gli esami finali tra ieri e oggi. Nei prossimi giorni il Settore Tecnico ufficializzerà i nuovi tecnici UEFA Pro: Andrei Agius, Alessandro Agostini, Salvatore Bocchetti, Cesc Fabregas, Giovanni Ferraro, Alessandro Gazzi, Marek Hamsik, Marco Landucci, Vincenzo Maiuri, Alberto Maresi, Davide Moro, Simone Padoin, Fabio Pisacane, Luca Rigoni e Luca Rossettini.