Nocerino riceve la seconda maglia del Palermo: «Spero di festeggiare quest’anno»

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Palermo, ha ricevuto la seconda maglia ufficiale rosanero direttamente dal club. L’ex giocatore, che ha lasciato un ricordo indelebile nei tifosi durante la sua esperienza in Sicilia, ha voluto ringraziare pubblicamente la società e il presidente Dario Mirri per il gradito omaggio.

«Oggi sono veramente felice perché mi è arrivato questo favoloso regalo da un club che amo. Ci tengo a ringraziare in modo particolare il presidente Mirri per questo presente. Spero di venire presto allo stadio per una partita. Forza Palermo e speriamo di festeggiare quest’anno», ha dichiarato Nocerino con entusiasmo.