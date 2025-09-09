Palermo, ripresi gli allenamenti a Torretta in vista del Sudtirol – il report

È ripresa questo pomeriggio la preparazione del Palermo al centro sportivo di Torretta, dove la squadra di Filippo Inzaghi ha iniziato il percorso di avvicinamento alla prossima sfida di campionato contro il Sudtirol.

La seduta odierna si è aperta con un’attenta fase di riscaldamento collettivo. Successivamente i rosanero hanno svolto una partitella a tema e un lavoro aerobico mirato al consolidamento della condizione fisica, utile a mantenere alta l’intensità in vista dell’impegno esterno.

Il programma di allenamenti proseguirà nei prossimi giorni con sessioni dedicate ad aspetti tecnico-tattici e alla rifinitura, che serviranno a mettere a punto gli ultimi dettagli prima del match.