Italia U21, vittoria di carattere: battuta la Macedonia del Nord 1-0 nonostante l’inferiorità numerica

L’Italia Under 21 continua a marciare a punteggio pieno nel Gruppo E di qualificazione all’Europeo 2027. A Skopje, gli Azzurrini di Baldini hanno superato la Macedonia del Nord 1-0 al termine di una sfida sofferta e resa ancora più complicata dall’espulsione di Brando Moruzzi al 25’, costretto a lasciare i compagni in dieci per doppia ammonizione.

Nonostante le difficoltà, l’Italia ha trovato la zampata decisiva dieci minuti più tardi: su una punizione dalla destra è nata una mischia in area, Ndour ha illuminato con un colpo di testa all’indietro e Luca Marianucci, difensore del Napoli, ha fulminato il portiere avversario con un destro al volo sul secondo palo.

Nel secondo tempo la squadra ha stretto i denti, resistendo agli attacchi macedoni e portando a casa tre punti preziosissimi che confermano solidità e maturità del gruppo.

Gli Azzurrini restano così in vetta al girone con percorso immacolato, rafforzando la propria candidatura a un posto da protagonisti nella corsa verso l’Europeo.