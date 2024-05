Semifinali playoff Serie C, i risultati parziali: reti inviolate in Avellino-Vicenza e in Carrarese-Benevento

Si sono appena conclusi i primi tempi delle semifinali di andata dei playoff di Serie C. In Avellino-Vicenza e in Carrarese-Benevento il protagonista dei primi 45 minuti di gioco è l’equilibrio. Infatti entrambe le due gare sono bloccate sullo 0 a 0.

Per quanto riguarda il primo match, il risultato sta molto stretto ai padroni di casa, i quali, con Patierno, hanno sprecato due grandi occasioni: prima con un colpo di testa da posizione ravvicinata, terminato sul fondo ,e poi con un tiro al volo dal dischetto del rigore mandato alto sulla traversa. Ancora più sfortunato Cionek che si è visto respingere dalla traversa un colpo di testa a botta sicura. Il Vicenza ci ha provato solo con qualche iniziativa personale di Delle Monache, senza però impensierire seriamente Ghidotti.

Nell’altro confronto, invece, i due portieri si rivelano provvidenziali: al 10′ Paleari alza in corner, con un colpo di reni, la conclusione a giro di Zuelli dal limite dell’area; al 42′,invece, gran parata di Bleve che nega il vantaggio a Perlingieri, il quale aveva calciato di potenza sotto la traversa ma ha trovato la respinta dell’estremo difensore di casa.