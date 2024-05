Di Marzio: “Salernitana, trattativa avanzata per la cessione a Brera Holdings”

Una compagnia italo-americana potrebbe rilevare la Salernitana: si tratta di Brera Holdings, fondo azionario quotato in borsa, precisamente al Nasdaq, con sede a Dublino. Come si legge all’interno del sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, esperto giornalista di calciomercato, le trattative sono in fase avanzata, come dimostra un incontro che si è tenuto nelle scorse ore. Brera Holdings (che ha sede a Milano) ragiona da tempo sull’opportunità di investire nel calcio italiano e potrebbe presto acquisire il club campano.

Brera Holdings ha già investito nel calcio in altri paesi: il suo “core business” è la multiproprietà in ambito sportivo (attività praticata fra le altre dal City Group, con Girona, Manchester City, Palermo e non solo, o da 777 Partners). Il fondo ha già investito in Macedonia, Mongolia e Mozambico, e detiene una piccola partecipazione nel Manchester United.