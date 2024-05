Coppa Italia, novità dall’edizione 2024-25: aboliti i supplementari sino alle semifinali

La Lega Serie A ha pubblicato il nuovo regolamento della Coppa Italia che comprende le edizioni dal 2024-25 fino al 2026-27. Non mancano le novità: queste edizioni non prevedono i tempi supplementari, almeno sino alle semifinali. Le partite che dovessero terminare in parità nei turni precedenti saranno decise direttamente ai calci di rigore; soltanto dalle semifinali, in caso di parità totale dopo i 180 minuti, si andrà prima ai supplementari e poi ai tiri dal dischetto.

Sul format complessivo, il regolamento ha confermato quello del precedente triennio. Non vengono toccati, quindi, temi come il numero di partecipanti né il fatto che le big giochino la gara secca in casa. Inoltre le prime 8 Società del Ranking, denominate “Teste di Serie” faranno il loro ingresso in tabellone a partire dagli Ottavi di Finale. Tutto confermato, quindi, a partire dalle 44 squadre partecipanti: 20 squadre di Serie A, 20 di B e le 4 segnalate dalla Lega Pro. Tutte le Società sono posizionate in un tabellone di tipo tennistico con posti dal n. 1 al n. 44. Nel Regolamento pubblicato in data odierna è stato inserito anche il tabellone con gli accoppiamenti già definiti: il Palermo affronterà il Parma.

Coppa Italia 2024/25, cambia il regolamento: il Palermo affronterà il Parma. Si attende l’ufficialità