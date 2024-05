Di Marzio: “Sassuolo, sempre più Palmieri come ds. Grosso in pole per la panchina”

Dopo la recente retrocessione in Serie B, il Sassuolo della prossima stagione ripartirà da un nuovo direttore sportivo e da un nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto giornalista di calciomercato, per quanto riguarda il primo ruolo il favorito è Francesco Palmieri. Per la panchina, invece, Fabio Grosso è favorito su Vincenzo Vivarini e Alberto Aquiliani, reduci dall’esperienze in cadetteria rispettivamente con il Catanzaro e il Pisa.

