Vuoi venire da noi? Tradimento Szczesny in Serie A: addio alla Juve ma resta convintamente in Italia

Szczesny sempre più lontano da Torino per la prossima stagione. Il portiere “tradisce” i bianconeri e rimane in Serie A.

Il portiere polacco non è mai stato così vicino dall’addio dopo 7 stagioni in bianconero. Szczesny è uno dei leader dello spogliatoio, e con il cambio di allenatore non è affatto scontato che rimanga alla Continassa anche per la prossima stagione. Questione di carta di identità, nonostante l’ottima stagione di quest’anno, ma anche di nuovi acquisti.

La Juventus ha le mani infatti su Di Gregorio, miglior portiere della stagione appena premiato dalla Lega, per un’operazione che costerà ai bianconeri complessivamente circa 20 milioni di euro. Perin, insieme al polacco, vedranno dunque la loro leadership messa in discussione tra i pali, e proprio Szczesny potrebbe avere le valigie in mano.

Se Giuntoli potrebbe pensare anche a una doppia cessione, il classe 1990 starebbe valutando altre soluzioni ma non disdegna la permanenza in Serie A. Ecco dove potrebbe giocare il polacco la prossima stagione, in caso di addio alla Juventus.

Juve: dualismo in porta da risolvere

Ci sarà sicuramente da risolvere il dualismo Szczesny-Di Gregorio, in caso di permanenza alla Juventus. Se Perin infatti da secondo è in questo momento terzo nelle gerarchie, non è affatto scontato che il polacco accetto il ruolo da comprimario per la stagione 2025.

I bianconeri inoltre, sempre in ottica cessione, sarebbero disposti a trattare l’addio del 34enne per ammortare i costi dell’operazione Di Gregorio, ormai a un passo dall’ufficialità. Szczesny vale infatti circa 10 milioni di euro, una cifra che permetterebbe – insieme all’ipotetica vendita di Perin – di rientrare totalmente dei costi di acquisto dell’operazione Di Gregorio. Sul polacco potrebbe piombare il neopromosso Como.

Il Como potrebbe tentare Szczesny

In questo momento uno dei club più promettenti sul mercato, il neopromosso Como punta alle stelle per la prossima stagione. Il club guidato da Fabregas e da una dirigenza ricca e ambiziosa vuole accaparrarsi una serie di big per una salvezza sicura e per raggiungere piazzamenti importanti, e ha già fatto la corte a giocatori di livello (come Correa dell’Inter).

Per Szczesny sarebbe una sfida stuzzicante, oltre a potere fare affidamento sul posto da titolare, il polacco infatti avrebbe garantito anche uno stipendio piuttosto alto, visto che il club lombardo non sembra volere badare a spese. La Juventus inoltre in caso di offerta, valuterebbe con fiducia per rientrare dei costi dell’operazione Di Gregorio.