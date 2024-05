Taranto: Lucchesi in pole per il ruolo di Direttore Generale

Il Taranto FC sembra essere in un momento decisivo per la sua gestione tecnica e organizzativa. La possibile permanenza di Ezio Capuano è ancora in discussione, con un incontro imminente che potrebbe chiarire il futuro del loro rapporto. Nel frattempo, il club sta valutando un rinnovo importante nella sua struttura dirigenziale, con la prospettiva di nominare un nuovo direttore generale.

Come riportato da “Antenna Sud” Fabrizio Lucchesi emerge come candidato principale per questo ruolo. Con una carriera che ha attraversato diverse fasi e categorie del calcio italiano, Lucchesi porta una vasta esperienza accumulata fin dai primi anni ’90. La sua carriera iniziò nella FIGC, seguita da ruoli significativi in club di prestigio come Empoli, Roma e Palermo, sotto la gestione della famiglia Sensi, e successivamente in altre squadre italiane come Fiorentina, Cesena, e altri.

Se Lucchesi dovesse accettare il ruolo di direttore generale al Taranto, potrebbe portare una nuova visione e una gestione esperta, che potrebbero essere cruciali per il futuro del club in un periodo di trasformazione e sfide. La decisione di inserirlo nell’organigramma riflette la volontà della presidenza di rafforzare la leadership del club e di navigare con successo attraverso le complessità del calcio moderno.