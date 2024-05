Semifinali playoff Serie C: Finotto fa sognare la Carrarese, Benevento sconfitto 1 a 0. Avellino-Vicenza termina 0 a 0

Si sono appena concluse le gare di andata delle semifinali playoff di Serie C. La Carrarese, grazie al gol di Finotto nella ripresa, stende il Benevento e sogna la finale. Termina invece 0 a 0 il match tra Avellino e Vicenza.

Per quanto riguarda il match tra i toscani e i campani, i due portieri si rivelano provvidenziali nella prima frazione di gioco: al 10′ Paleari alza in corner, con un colpo di reni, la conclusione a giro di Zuelli dal limite dell’area; al 42′,invece, gran parata di Bleve che nega il vantaggio a Perlingieri, il quale aveva calciato di potenza sotto la traversa ma ha trovato la respinta dell’estremo difensore di casa. Nel secondo tempo, dopo il doppio miracolo di Paleari su Panico e Zuelli, i giallorossi vanno sotto 1 a 0: punizione di Schiavi tesa sul secondo palo, pallone spondato da Imperiale per Finotto il quale spedisce la palla in rete, fa esplodere lo stadio “Dei Marmi” e decide l’incontro.

Nella gara tra i biancoverdi e i veneti, invece, il risultato sta molto stretto ai padroni di casa, i quali, con Patierno, sprecano due grandi occasioni nel primo tempo: prima con un colpo di testa da posizione ravvicinata, terminato sul fondo, e poi con un tiro al volo dal dischetto del rigore mandato alto sulla traversa. Ancora più sfortunato Cionek che si è visto respingere dalla traversa un colpo di testa a botta sicura. Il Vicenza ci ha provato solo con qualche iniziativa personale di Delle Monache, senza però impensierire seriamente Ghidotti. Nella ripresa l’Avellino colpisce una traversa con Gori, e sulla ribattuta Patierno getta via l’opportunità di sbloccare la gara. L’occasione più ghiotta per gli irpini arriva a ridosso del 90′, quando dal cross dalla destra di Ricciardi, Confente sbaglia l’uscita e Marconi ,a porta vuota, manda la palla clamorosamente sul fondo. La poca precisione dei campani rischia di pesare tantissimo in vista del secondo atto delle semifinali.

Le gare di ritorno sono in programma domenica 2 giugno alle ore 21.