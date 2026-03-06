Segre: «Raggiungere il nostro obiettivo sarebbe il regalo più bello della vita. Alessia è una forza»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Palermo Spezia 1-0 (99) segre

Il Palermo continua la sua corsa nel finale di stagione e nello spogliatoio rosanero uno dei punti di riferimento è Jacopo Segre. Il centrocampista, vicecapitano della squadra, ha raccontato il suo ruolo all’interno del gruppo e le emozioni legate al sogno stagionale nell’intervista concessa a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia.

Nel dialogo pubblicato dal Giornale di Sicilia e firmato da Massimiliano Radicini, Segre ha parlato del ruolo che sente di ricoprire nello spogliatoio rosanero, sottolineando la forza del gruppo costruito durante la stagione. «Mi sento un leader, una persona importante sia per i giovani, ma ce ne sono tanti altri in squadra. Siamo veramente un bel gruppo unito, formato da giocatori intelligenti, bravissimi ragazzi e soprattutto forti».


Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il centrocampista ha spiegato cosa significherebbe per lui raggiungere l’obiettivo stagionale che tutta la squadra sogna. «Mi vengono i brividi solo a pensarci. Veramente non lo so. Ogni volta che vado a dormire ci penso: forse sarebbe una delle cose più belle della vita. Mi verrebbe sicuramente da piangere, perché anche solo immaginarlo sarebbe un regalo della vita. Sarebbe troppo bello per tutti».

Nell’intervista raccolta da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, Segre ha anche fatto un’autovalutazione sul proprio rendimento, indicando l’aspetto del suo gioco su cui sente di poter migliorare. «Nella lucidità. Magari su alcune corse che faccio con generosità. Però io sono questo: do l’anima e non mi risparmio mai. Cerco sempre di dare tutto il mio cuore per i miei compagni. Non riesco a fermarmi: devo svenire sul terreno di gioco».

Tra i passaggi più emozionanti dell’intervista pubblicata da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, anche il racconto del rapporto speciale con una giovane tifosa rosanero che sta affrontando una malattia. «È veramente un’amica. Sento spesso lei e la sua famiglia. Voglio cercare di strapparle sempre un sorriso, perché ogni volta che la vedo con quello sguardo mi fa esplodere di gioia. È una bambina che ha tante difficoltà e sorride alla vita. Ogni volta che scendo in campo lotto anche per lei, perché so quanto ci tiene ed è una grandissima tifosa. Prima della partita col Mantova l’ho sentita e mi ha detto che era a Disneyland. Le ho detto di divertirsi e che ci rivedremo presto a Palermo».

Altre notizie

Palermo Mantova Inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi studia le alternative. Esaurito il settore ospiti di Carrara”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Palermo Entella 3-0 (61) ranocchia

Giornale di Sicilia: “Palermo, allarme cartellini”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Palermo Mantova Pohjanpalo Palumbo

Giornale di Sicilia: “Il Barbera e l’effetto «P» fanno ancora la differenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
palermo padova 1-0 (102) pohjanpalo segre

Segre: «Dieci finali da giocare insieme ai tifosi, a Carrara daremo l’anima»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Palermo Entella 3-0 (65) Segre pezzuto

Segre: «Inzaghi ci trasmette l’obbligo di vincere. Palermo è la mia seconda casa»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
PALERMO MANTOVA SEGRE

Segre: «Dieci battaglie per il Palermo, solo uniti possiamo arrivare in alto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Palermo Mantova gyasi

Corriere dello Sport: “Carrarese-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi senza Pierozzi e Blin”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Palermo Mantova Pohjanpalo Palumbo

Corriere dello Sport: “Palermo, effetto Pohja. Il bomber finlandese meglio di Toni”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-05 220149

Palermo, Le Douaron festeggia i 200 match in carriera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 214146

Palermo, Palumbo dopo la vittoria sul Mantova e la visita di Tonypitony: “Una meravigliosa serata”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
PALERMO MANTOVA TIFOSI

Palermo-Juve Stabia, via alla vendita dei biglietti: prezzi e modalità d’acquisto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
WhatsApp Image 2026-03-05 at 17.09.28

L’Athletic Palermo passa a Enna e vola al primo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Mantova Inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi studia le alternative. Esaurito il settore ospiti di Carrara”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Palermo Entella 3-0 (61) ranocchia

Giornale di Sicilia: “Palermo, allarme cartellini”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Palermo Mantova Pohjanpalo Palumbo

Giornale di Sicilia: “Il Barbera e l’effetto «P» fanno ancora la differenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
palermo padova 1-0 (102) pohjanpalo segre

Segre: «Dieci finali da giocare insieme ai tifosi, a Carrara daremo l’anima»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Palermo Spezia 1-0 (99) segre

Segre: «Raggiungere il nostro obiettivo sarebbe il regalo più bello della vita. Alessia è una forza»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026