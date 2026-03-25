Scomparsa Ferrara, l’omaggio dell’ex rosa Rizzolo: “Riposa in pace mio grande presidente”

Il cordoglio per la scomparsa di Giovanni Ferrara continua a riempire anche i social network. Tra i messaggi più toccanti, quello condiviso da un ex attaccante del Palermo degli anni ’90, Antonio Rizzolo, che ha voluto ricordare l’ex presidente attraverso una storia su Instagram accompagnata da una foto d’epoca in maglia rosanero.

Nell’immagine compare anche uno degli ultimi messaggi ricevuti da Ferrara:





“Ti auguro le cose più belle che il tuo cuore desidera. Un forte abbraccio”

Il messaggio di Rizzolo:

“Conservo nel mio cuore il tuo ultimo messaggio… riposa in pace mio grande presidente Ferrara”

Un gesto semplice ma significativo, che testimonia il legame umano e profondo che Giovanni Ferrara ha saputo costruire con chi ha vissuto il Palermo dentro e fuori dal campo.