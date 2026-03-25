Mirri ricorda Ferrara: «Passione e rispetto, sempre al fianco del Palermo»

Il presidente del Palermo FC, Dario Mirri, ha voluto ricordare Giovanni Ferrara con parole di profonda stima e riconoscenza, sottolineandone il valore umano oltre che dirigenziale.

«Il ricordo del presidente Giovanni Ferrara – ha dichiarato Mirri – rimarrà custodito nella memoria collettiva del Palermo e dei suoi tifosi, per il suo tratto signorile, la grande passione per i nostri colori e lo straordinario rispetto per le persone e per gli impegni assunti».





Mirri ha poi evidenziato come Ferrara sia stato un punto di riferimento anche nei momenti più difficili: «Anche in fasi complesse per lui, per la sua famiglia e per il Club, ha sempre dimostrato passione e coinvolgimento, difendendo e sostenendo il Palermo con dedizione totale».