Morto l’ex presidente del Palermo Giovanni Ferrara: il cordoglio del club rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
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Il Palermo FC ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Ferrara, presidente del club rosanero dal 1989 al 2000. Il presidente Dario Mirri, insieme a tutta la famiglia City Football Group, ha ricordato con riconoscenza il contributo dato da Ferrara in anni fondamentali per la crescita della società.

Sotto la sua guida, il Palermo visse stagioni importanti, conquistando due promozioni in Serie B e la storica Coppa Italia di Serie C. Resta vivo nel cuore dei tifosi anche il ricordo del “Palermo dei picciotti” di Ignazio Arcoleo, simbolo di identità e appartenenza per la città.


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