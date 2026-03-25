Padova, Curva Sud pronta alla riapertura: conferma del sindaco Giordani

A Padova Calcio si avvicina un momento atteso da mesi: la riapertura della Curva Sud dello stadio Euganeo. La data cerchiata in rosso è quella del 12 aprile, quando in occasione della sfida contro l’Empoli FC il settore dovrebbe finalmente tornare accessibile ai tifosi.

La conferma è arrivata direttamente dal sindaco Sergio Giordani: “Ci siamo, finalmente. Mancano solo le ultime certificazioni, ma il 12 aprile sarà pronta”. Una notizia accolta con sollievo anche dalla tifoseria organizzata, che nelle scorse settimane aveva protestato annunciando l’assenza dallo stadio fino alla riapertura.

Il ritorno degli ultras potrebbe rappresentare una spinta importante per la squadra, ora affidata al tecnico Roberto Breda, impegnata nella lotta per la salvezza. Il primo cittadino ha poi commentato anche il recente esonero di Matteo Andreoletti, sottolineando come l’obiettivo principale resti quello di mantenere la categoria dopo i sacrifici fatti per conquistarla.



