Mantova, Rinaudo: «Tutti uniti possiamo salvarci»

Il direttore sportivo del Mantova 1911, Leandro Rinaudo, crede nella salvezza ma invita a mantenere alta la concentrazione: «Tutti uniti possiamo farcela, contando sullo spirito di gruppo, sul nostro condottiero Modesto e sui tifosi che ci stanno trasmettendo un’energia incredibile».

Arrivato in un momento delicato della stagione, Rinaudo ha sottolineato i progressi senza però abbassare la guardia: «La situazione quando ho firmato era abbastanza delicata, mentre a oggi saremmo salvi, ma sappiamo che questo non basta. Il passo più importante è arrivare a fine campionato a raccogliere i frutti dei sacrifici fatti».





Sul lavoro svolto, il ds ha spiegato le scelte drastiche: «Non mi piace cambiare così tanto, ma era necessaria una sterzata. La squadra ha preso una direzione diversa». Parole di stima anche per il tecnico Francesco Modesto: «Ha fatto un grande lavoro e dimostrato di avere qualità importanti».

Infine, lo sguardo resta sul presente: «Non è il momento di parlare di futuro, dobbiamo prima salvarci. Siamo concentrati sulla prossima gara contro la Virtus Entella, una sfida difficile contro avversari forti».