Abodi: «La Serie B è la Lega del rispetto che mette al centro il talento italiano»

Durante la presentazione del progetto “B4People”, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha sottolineato i valori alla base della Serie B, ribadendo l’importanza del sistema e del lavoro condiviso.

«Vogliamo mettere al centro il talento italiano e contribuire al bene comune, riorganizzando la struttura», ha dichiarato, evidenziando il ruolo della Lega e la collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori: «Se siamo arrivati qui è grazie all’impegno e al sacrificio della Lega».

Abodi ha poi ampliato il discorso oltre il campo: «Non vogliamo che una giornata calcistica sia solo un esercizio sportivo, ma che porti benefici anche alla società». Un concetto ribadito anche sul piano dei valori: «La Serie B è sempre stata la Lega del rispetto, un esempio positivo».





Infine, il Ministro ha indicato la linea da seguire: «Piedi per terra, cuori in sintonia e niente strategia: così si costruisce un percorso giorno dopo giorno».