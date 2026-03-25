Padova, Breda si presenta: «Bella sfida. Abbiamo un margine di errore bassissimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
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Nuova avventura sulla panchina del Padova per Roberto Breda, che in conferenza stampa ha illustrato obiettivi e filosofia dopo aver preso il posto di Matteo Andreoletti.

«La categoria la conosco abbastanza bene, tutto quello che faccio è focalizzato sulla Serie B. Quando mi è stato prospettato il Padova ho visto una situazione che può essere risolta», ha spiegato il tecnico, sottolineando la necessità di fare subito punti: «Abbiamo un margine di errore bassissimo, non voglio alibi né capri espiatori».

Breda ha poi evidenziato lo spirito con cui affronta questa nuova sfida: «È una bella sfida e abbiamo una grande responsabilità. Al di là delle chiacchiere ci vogliono i punti». Parole di rispetto anche per il lavoro svolto in precedenza: «Il Padova di Andreoletti era una squadra da vedere e da ammirare».


Infine, uno sguardo all’approccio tattico e al lavoro quotidiano: «Dobbiamo ragionare partita per partita e capire cosa sia meglio per il gruppo. Ci sono diversi modi di interpretare il calcio, come dimostra anche Maurizio Sarri, ma l’importante è valorizzare le caratteristiche della squadra e fare di tutto per salvare la categoria».

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