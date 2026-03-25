Bedin presenta B4People: «Non siamo solo società sportive, rappresentiamo 20 città e milioni di tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
file6 (56)

Il presidente della Serie B, Paolo Bedin, ha illustrato il progetto “B4People”, iniziativa che punta a rafforzare il ruolo sociale del campionato cadetto.

«Non siamo solo società sportive, rappresentiamo 20 città e milioni di tifosi. Vogliamo sfruttare questa esposizione per arrivare a milioni di persone ogni settimana», ha spiegato Bedin, ricordando il percorso avviato insieme all’attuale Ministro Andrea Abodi.


Il progetto si articolerà su tre direttrici: «La prima raccoglierà le iniziative sociali delle associazioni, la seconda sarà l’Integrity Tour per sensibilizzare su temi come frodi, discriminazioni e dipendenze digitali, mentre la terza riguarderà sostenibilità ambientale e gestione economica dei club».

Infine, Bedin ha sottolineato l’obiettivo valoriale dell’iniziativa: «Sarà un impegno formale per affermare i principi etici del fair play, in collaborazione con UEFA e FIGC».

Altre notizie

file5 (73)

Padova, Breda si presenta: «Bella sfida. Abbiamo un margine di errore bassissimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
abodi

Abodi: «La Serie B è la Lega del rispetto che mette al centro il talento italiano»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
Palermo Mantova rinaudo ayroldi bardi

Mantova, Rinaudo: «Tutti uniti possiamo salvarci»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
file4 (95)

Padova, Curva Sud pronta alla riapertura: conferma del sindaco Giordani

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
Screenshot 2026-03-25 100719

Serie B, i giocatori più preziosi: domina Doumbia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
palermo frosinone 0-0 (78) di bello Masciangelo Palumbo

Il Messaggero: “Frosinone, sfida al Palermo e calendario decisivo: la Serie A passa dallo Stirpe”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
Antonelli-Venezia-1

Venezia, Antonelli: «Tutto aperto, niente calcoli. La differenza sono gli scontri diretti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
ballardini avellino

Il Mattino: “Avellino verso il Palermo. Oggi la ripresa al Partenio a porte aperte”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
Screenshot 2026-03-25 083501

Avellino-Palermo, Cionek si racconta: «Ballardini e Inzaghi, due vincenti diversi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (43) stroppa

Gazzetta dello Sport: “Venezia, l’arte di Stroppa: il “re della B” vede la quarta promozione”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
Screenshot 2026-03-24 171000

Catanzaro, Morganti: «Playoff obiettivo da difendere. Infrastrutture? Saranno tra le migliori al Sud»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026
Screenshot 2026-03-24 141022

Frosinone, Koutsoupias crede nella A: «Ci vogliamo arrivare, siamo forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 24, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file6 (56)

Bedin presenta B4People: «Non siamo solo società sportive, rappresentiamo 20 città e milioni di tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
file5 (73)

Padova, Breda si presenta: «Bella sfida. Abbiamo un margine di errore bassissimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
abodi

Abodi: «La Serie B è la Lega del rispetto che mette al centro il talento italiano»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
Palermo Mantova rinaudo ayroldi bardi

Mantova, Rinaudo: «Tutti uniti possiamo salvarci»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
file4 (95)

Padova, Curva Sud pronta alla riapertura: conferma del sindaco Giordani

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026