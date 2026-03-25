Bedin presenta B4People: «Non siamo solo società sportive, rappresentiamo 20 città e milioni di tifosi»

Il presidente della Serie B, Paolo Bedin, ha illustrato il progetto “B4People”, iniziativa che punta a rafforzare il ruolo sociale del campionato cadetto.

«Non siamo solo società sportive, rappresentiamo 20 città e milioni di tifosi. Vogliamo sfruttare questa esposizione per arrivare a milioni di persone ogni settimana», ha spiegato Bedin, ricordando il percorso avviato insieme all’attuale Ministro Andrea Abodi.





Il progetto si articolerà su tre direttrici: «La prima raccoglierà le iniziative sociali delle associazioni, la seconda sarà l’Integrity Tour per sensibilizzare su temi come frodi, discriminazioni e dipendenze digitali, mentre la terza riguarderà sostenibilità ambientale e gestione economica dei club».

Infine, Bedin ha sottolineato l’obiettivo valoriale dell’iniziativa: «Sarà un impegno formale per affermare i principi etici del fair play, in collaborazione con UEFA e FIGC».