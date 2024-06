Schira: “Venezia, crescono le quotazioni di Vivarini: offerto biennale”

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Schira, il Venezia avrebbe alzato il pressing per Vincenzo Vivarini. Il tecnico attualmente in forza al Catanzaro potrebbe lasciare il club, e il Venezia fresco di promozione in Serie A ha già offerto un biennale.

Il tecnico però è seguito da diversi club con la situazione che potrebbe bloccarsi in qualsiasi istante.