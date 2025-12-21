Schianto alla Favorita, muore a 18 anni: tragedia nella notte

Tragedia nella notte alla Favorita. Un ragazzo di 18 anni, Giuseppe Filippone, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo della sua Peugeot 106, finendo fuori strada. L’impatto è stato violento e purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: per il diciottenne non c’era già più nulla da fare. Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

La zona è stata temporaneamente messa in sicurezza per consentire i rilievi. L’ennesima tragedia sulle strade cittadine riporta al centro il tema della sicurezza stradale e del numero sempre troppo alto di giovani che perdono la vita in incidenti notturni.