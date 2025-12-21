De Rose, ritorno alle origini? Il Cosenza pensa all’ex Palermo

Potrebbe riaprirsi a gennaio il filo tra Francesco De Rose e il Cosenza Calcio. Il centrocampista classe 1987, cresciuto e affermatosi proprio in rossoblù prima di costruire una carriera solida tra Serie B e Serie C, è oggi fuori lista al Catania e rappresenta un profilo concreto per il mercato invernale.

Secondo quanto riportato da Tuttoc.com, il nome di De Rose è attentamente valutato dal club calabrese, alla ricerca di esperienza e leadership in mezzo al campo. L’ex Palermo porta in dote oltre 400 presenze tra i professionisti, un bagaglio importante che potrebbe rivelarsi decisivo nello scacchiere della squadra allenata da Antonio Buscè.

Il suo eventuale ritorno a Cosenza consentirebbe di alzare immediatamente il livello di affidabilità del centrocampo, migliorando letture di gioco, gestione dei tempi e personalità nei momenti chiave della partita. Qualità che De Rose ha maturato nel corso di una lunga carriera, passata anche da piazze importanti come Palermo, dove ha lasciato un segno per temperamento e spirito di sacrificio.

Il profilo del mediano viene considerato ideale per dare equilibrio e guidare i compagni più giovani, soprattutto in una fase della stagione in cui l’esperienza può fare la differenza. Al momento non c’è ancora un accordo definito, ma l’asse De Rose–Cosenza potrebbe tornare d’attualità nelle prossime settimane, come sottolinea Tuttoc.com.