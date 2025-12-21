Magnani-Palermo, Fracchiolla frena: «A Palermo si sta parlando troppo»

Le voci sul possibile ritorno di Giangiacomo Magnani al Palermo continuano a rincorrersi, ma dalla Reggiana arriva una presa di posizione netta. A fare chiarezza è il direttore sportivo granata Domenico Fracchiolla, intervenuto in sala stampa dopo la sconfitta contro il Pescara, che ha voluto rispondere alle tante insinuazioni circolate negli ultimi giorni.

Il concetto espresso dal dirigente è chiaro: la situazione non è definita e, soprattutto, la decisione finale spetta al giocatore. «Magnani non ha comunicato nulla – ha spiegato Fracchiolla – sta lavorando tranquillamente. Ha avuto una pesante influenza ed è molto legato alla città di Reggio e a questa maglia. Al momento non vedo determinati segnali».

Il ds granata ha poi invitato alla prudenza, sottolineando come dietro le indiscrezioni di mercato ci siano anche aspetti personali delicati. «È chiaro che esistono accordi e situazioni, ma preferisco non commentare certe parole. Ci sono questioni personali e credo non sia corretto entrare in questi aspetti».

Un passaggio, quello sulle “questioni personali”, che rappresenta il nodo centrale della vicenda e che spinge la Reggiana a non forzare i tempi. «Nella vicenda Magnani vengono prima di tutto le dinamiche umane – ha aggiunto Fracchiolla – e ho la sensazione che da Palermo si stia forzando un po’ troppo la mano. Se ne sta parlando tanto, forse troppo, e questo mi lascia perplesso».

Al momento, dunque, Magnani resta un giocatore della Reggiana a tutti gli effetti. «Ad oggi è un nostro tesserato – ha concluso il direttore sportivo – e mi sento assolutamente tranquillo nel poter contare su di lui».

Parole che raffreddano l’asse Palermo–Reggio Emilia e spostano l’attenzione su una scelta che non sarà solo tecnica o di mercato, ma profondamente personale. Il futuro di Magnani resta aperto, ma senza accelerazioni forzate.