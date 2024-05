Sampdoria verso Palermo: la carica dei tifosi blucerchiati in aeroporto (FOTO)

I tifosi doriani hanno dato il loro abbraccio e la loro carica alla squadra di Pirlo all’aeroporto prima della partenza per Palermo. Ricordiamo, infatti, che la trasferta al Barbera ai supporters blucerchiati è stata limitata ai possessori della tessera di fidelizzazione del club. Ragion per cui la Curva Sud ha voluto dimostrare la propria vicinanza, al di là degli impedimenti che le autorità hanno imposto per la trasferta.

Ecco il post pubblicato del club ligure:

