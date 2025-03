Sampdoria verso il Palermo: seduta mattutina, in due si allenano a parte

Il campionato cadetto entra nel vivo. A Marassi, sabato 8 marzo alle ore 17.15, si affronteranno Sampdoria e Palermo, per un match che si preannuncia delicato e divertente. I rosanero cercano la terza vittoria consecutiva per allungare quanto più possibile il periodo sorridente, la Samp cerca riscatto per uscire dalle zone bollenti di classifica. Intanto, il club blucerchiato mediante una nota ufficiale ha pubblicato il report dell’allenamento odierno:

“La Sampdoria è tornata subito in campo a Bogliasco per una seduta mattutina. Leonardo Semplici e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: scarico e terapie per i calciatori maggiormente impiegati a Bari, allenamento completo per gli altri disponibili, ai quali si sono aggiunti alcuni elementi della formazione Primavera di Alessandro Lupi. Sessioni differenziate per Alessandro Bellemo e Simone Ghidotti. Proseguono invece i rispettivi iter riabilitativi Samuele Perisan, Simone Romagnoli e Gennaro Tutino. Domani, martedì, è in agenda un allenamento pomeridiano”.