Frosinone, Lucioni: «Addio al Palermo? Vedute differenti, ho discusso con il direttore»

Fabio Lucioni, oggi al Frosinone, ha parlato apertamente delle motivazioni che lo hanno portato a lasciare il Palermo durante il mercato di gennaio. Il difensore, dopo la vittoria dei ciociari contro il Mantova per 2-1, ha ammesso che la separazione dal club rosanero è avvenuta a causa di divergenze con la dirigenza.

«Mi ero liberato dal Palermo perché c’erano vedute differenti», ha dichiarato Lucioni: «Avevamo avuto discussioni con il direttore. Probabilmente, in quel momento, non c’era la necessità di avere Lucioni in rosa, poi hanno ritenuto di dover puntare su un altro profilo.”

Il difensore ha poi parlato del suo ritorno al Frosinone, un ambiente che conosce bene:

«Quando stai bene in un posto, tornarci è sempre una decisione borderline. La minestra riscaldata non è mai ottimale, ma l’affetto che ho ricevuto e che ho dato è stato importante. Non ho esitato a dire sì».

Lucioni ha concluso parlando del momento della squadra e del supporto dei tifosi: «Sapevo di trovare una piazza che ha fame e che non si accontenta. Ho detto ai ragazzi che i tifosi ci avrebbero aiutato a tirarcene fuori, e lo stanno dimostrando».

Un’uscita, quella dal Palermo, che dunque non è stata priva di tensioni interne, ma che ha portato il difensore a ritrovare la sua dimensione nel Frosinone, dove punta a dare il proprio contributo nella corsa salvezza.