Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noti i risultati delle gare del Settore Giovanile e Femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Coppa Italia Serie C Femminile – Ottavi di Finale

LECCE WOMEN-PALERMO WOMEN 1-2 – Cancilla, Dragotto

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 21ª giornata

PALERMO-PISA 0-2

UNDER 17 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 20ª giornata

EMPOLI-PALERMO 2-0

UNDER 17 FEMMINILE

– Campionato Under 19 Femminile, Finale Regionale

PALERMO-CATANIA

Mercoledì 5 marzo, ore 15.00 – Caltanissetta, Stadio Marco Tomaselli

– Campionato Interregionale Under 17 Femminile, 3ª giornata

ROMA CALCIO FEMMINILE-PALERMO 3-1 – Manna

UNDER 16 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 20ª giornata

PALERMO-EMPOLI 0-2

UNDER 15 MASCHILE

Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 20ª giornata

PALERMO-EMPOLI 1-1 – Scaccianoce

UNDER 13 MASCHILE

Campionato Under 14 Regionale Fase Provinciale – Girone C, 17ª giornata

PANORMUS-PALERMO 5-1 – Taormina

UNDER 12 FEMMINILE

Torneo Under 12 Femminile 2024/2025 – Girone C, 2ª giornata

PALERMO-FORTITUDO BAGHERIA 4-0