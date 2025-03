Sampdoria-Palermo: info biglietti settore ospiti

L’U.C. Sampdoria ha ufficializzato le modalità di vendita dei biglietti per la sfida contro il Palermo, valida per la 29ª giornata di Serie BKT 2024/25 e in programma sabato 8 marzo alle ore 17:15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Biglietti in vendita e promozione per le tifose

Tra le iniziative previste dal club blucerchiato, spicca una promozione speciale dedicata alle tifose: tutte le donne potranno acquistare un biglietto al prezzo simbolico di 5,00 euro per qualsiasi settore dello stadio, ad eccezione della Tribuna d’Onore.

Limitazioni per i tifosi del Palermo

In base alla determinazione n.°8/2025 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, i residenti in Sicilia potranno acquistare esclusivamente biglietti per il Settore Ospiti e solo se in possesso della fidelity card rilasciata dal Palermo F.C..

Per ulteriori dettagli e per l’acquisto dei tagliandi, è possibile consultare i canali ufficiali della Sampdoria.