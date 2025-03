Joel Pohjanpalo MVP di Palermo-Brescia: il club ironizza sulla notte degli Oscar

Il Palermo celebra il suo protagonista della sfida contro il Brescia, vinta grazie a un rigore trasformato da Joel Pohjanpalo. L’attaccante finlandese è stato eletto “Player of the Match” dai tifosi attraverso l’app ufficiale del club, confermando il suo peso nell’attacco rosanero.

A rendere il riconoscimento ancora più speciale è stato il tocco ironico della società, che ha colto l’occasione per strizzare l’occhio alla Notte degli Oscar, celebrata ieri. Sui social del Palermo è apparso un post che recita:

“Notte degli Oscar ✨ A Pohjanpalo il “Player of the match” di #PalermoBrescia

I tifosi l’hanno votato in app”.