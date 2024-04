Sampdoria sconfitta dal Sudtirol, Pirlo: «L’abbiamo interpretata male»

Il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” dopo la partita contro il Südtirol.

Ecco le sue parole:

«Sarebbe stato importante avere qualità negli ultimi metri, abbiamo avuto tante occasioni. Abbiamo sprecato dei momenti per portare a casa la partita. Nel primo tempo abbiamo lasciato troppo spazio ai loro giocatori, avevamo buone occasioni per allungare. Peccato. De Luca ha sentito tirare la caviglia. Sapevamo di affrontare una squadra tosta, siamo cascati nei soliti errori. Ci è mancata un po’ di convinzione, abbiamo aspettato un po’ la partita invece di aggredirla. C’era caldo per noi e per loro. L’abbiamo interpretata male, quando non riesci a far gol perdi lucidità. Ora penseremo alla prossima».