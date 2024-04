La Ternana vince a Cremona, Breda: «Grande boccata di ossigeno»

Intervistato da “Sky Sport” il tecnico della Ternana Roberto Breda ha commentato la contro la Cremonese.

Ecco le sue parole:

«Per vincere queste partite, tante cose devono andare bene. Partita di sofferenza, mi è piaciuto che l’idea di provarla a vincere fino alla fine ci è sempre stata. Siamo sempre ripartiti, abbiamo avuto varie situazioni interessanti. Ne avevamo assolutamente bisogno, non vincere sarebbe stato critico. Grande boccata di ossigeno e di fiducia per i ragazzi. Quest’anno abbiamo pareggiato con Lecco e Modena dove tutti pensavano che fosse facile, abbiamo vinto a Palermo e Cremona dove sembrava impossibile. Dobbiamo pensare a una partita per volta, è davvero difficile fare calcoli. Oggi davvero una grande vittoria, non dobbiamo guardare le altre gare».