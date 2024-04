Cremonese sconfitta dalla Ternana, Stroppa: «Oggi mi sono arrabbiato con la squadra. Fatto passo indietro»

L’allenatore della Cremonese, Giovanni Stroppa ha commentato la sconfitta arrivata contro la Ternana.

Ecco le sue parole:

«Oggi mi sono arrabbiato con la squadra a fine primo tempo, non ci stavo a non fare gol con tutte quelle occasioni create. Era una partita molto meglio gestibile, ho provato a fare cambi per cambiarla, ma il secondo tempo è andato scemando. Sotto l’aspetto tecnico non siamo stati bravi, il caldo ha influito tanto. A livello caratteriale un passo indietro rispetto alle altre partite, sotto l’aspetto di volere il risultato a tutti i costi o di volerlo difendere. Non ci sto. Col senno di poi si poteva fare meglio, mi chiamo in causa, ma volevo dare un segnale. I gol arrivano da palle nostre non gestite, cose che caratterialmente non devi fare. Eravamo posizionati male anche sull’occasione per Favilli. E’ il modo di fare che deve fare la differenza. Io non mollo, ci credo ancora, se penso a quello che poteva essere mi faccio ancora più male, ben vengano Catanzaro e Venezia per vedere a che punto siamo. Non posso dire che non ci sia stata la prestazione, ma a livello caratteriale serve qualcosa in più. Agli errori c’è stata poca reazione. Siamo stati annebbiati e stanchi, la responsabilità è mia».