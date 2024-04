Serie C Girone C: 0-3 al Potenza, il Foggia vola in zona playoff. La classifica aggiornata

Si conclude con il risultato di 0-3 il match della 36esima giornata del Girone C di Serie C tra Potenze e Foggia. I rossoneri ottengono tre punti importantissimi in chiave playoff, grazie ai gol di Salines e Gagliano (intervallati dall’espulsione di Schiattarella) e alla rete di Antonacci siglata al 96′. Sconfitta delicata, invece, per i padroni di casa che rischiano di finire in zona playout.

CLASSIFICA

Juve Stabia 74

Avellino 63

Benevento 63

Casertana 58

Picerno 57

Taranto 56

Giugliano 52

Latina 51

Crotone 48

Sorrento 45

Foggia 48

Audace Cerignola 44

Acr Messina 44

Potenza 41

Catania 39

Monopoli 39

Turris 37

Virtus Francavilla 33

Monterosi Tuscia 28

Brindisi 18