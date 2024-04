Cosenza Palermo: i padroni di casa si fanno vedere in avanti – LIVE

Allo stadio San Vito Gigi Marulla va in scena il match Cosenza-Palermo, gara valida per la 33^ giornata del campionato di Serie B. La gara mette di fronte due squadre che hanno bisogno di punti per raggiungere i propri obiettivi stagionali; i calabresi, che non vincono dallo scorso 17 febbraio, per tenersi distanti dalla zona a rischio della classifica, i siciliani per dimostrare che l’avvicendamento tra Corni e Mignani in panchina è servito e per continuare e sperare in un piazzamento migliore in ottica playoff.

Per questa sfida Viali si affida al 3-5-2, con Venturi che torna titolare dopo il riposo nell’ultima sfida, mentre il man of the match dell’andata (Canotto), sarà quinto di centrocampo e giocherà sull’out destro, dal lato opposto Frabotta, e i tre centrali saranno Zuccon, Calò e Praszelink; in avanti Antonucci con l’ex Tutino.

Il tecnico del Palermo conferma il 3-4-1-2 che può variare diventando un 3-5-2 con Di Francesco che in fase di non possesso potrebbe scalare in mediana. Ma opera alcuni cambi nell’undici iniziale. Out Lucioni e Di Mariano per squalifica al loro posto Nedelcearu e Buttaro. In mediana Stulac fa spazio a Gomes, che era assente contro la Samp perché appiedato dal giudice sportivo, a riposo anche Segre sostituito da Henderson. In avanti confermata la coppia Brunori-Mancuso.

PRIMO TEMPO:

3′ Palermo scoperto sull’out sinistro, il Cosenza prova ad approfittarne in contropiede con Canotto che, però, viene fermato da Nedelcearu e i padroni di casa guadagnano un calcio d’angolo. Dagli sviluppi del calcio d’angolo i “lupi” chiedono un calcio di rigore per un tocco di mano da parte di Ceccaroni ma il braccio era lungo il corpo del difensore rosa.

1′ Il primo pallone del match è gestito dai rosanero.

Prima dell’inizio del match le due squadre osservano un minuto di silenzio in memoria delle vittime di Suviana.

Cosenza (3-5-2): Micai; Venturi, Camporese, Meroni; Canotto, Zuccon, Calò, Praszelik, Frabotta; Antonucci, Tutino. All.: Viali.

Palermo (3-4-1-2): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni; Buttaro, Gomes, Henderson, Lund; Di Francesco; Brunori, Mancuso. All.: Mignani.

Arbitro: Marinelli (Valeriani-Cervellina); Iv ufficiale: Gemelli; VAR: Manganiello; AVAR: Pagnotta.

NOTE:

MARCATORI: