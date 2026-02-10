Sampdoria-Palermo, Inzaghi: «Inzaghi: “Un punto importante. Questa squadra ha anima e carattere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
file4 (80)

Filippo Inzaghi analizza con lucidità e soddisfazione il pareggio per 3-3 ottenuto dal Palermo sul campo della Sampdoria, una gara dai mille volti che lascia in dote un punto considerato fondamentale nel percorso dei rosanero. Ai microfoni del sito ufficiale del club, il tecnico sottolinea come l’andamento del match abbia cambiato più volte prospettiva: «Alla fine del primo tempo speravo di vincerla, poi per come si era messa va bene così».

Il dato che più convince l’allenatore è la reazione della squadra nei momenti di difficoltà. «Teniamoci questo punto. Abbiamo avuto una grande reazione, siamo riusciti a fare il 3-3 e, anzi, con Pohjanpalo abbiamo anche sfiorato il 4-3», spiega Inzaghi, rimarcando come il Palermo abbia creduto fino all’ultimo nella rimonta, senza mai disunirsi.

Un pareggio che, per l’allenatore rosanero, ha un valore che va oltre il risultato: «È un punto che dà continuità ai nostri risultati e che ha un peso specifico estremamente importante per il prosieguo del campionato». Inzaghi riconosce anche la crescita dell’avversario, sottolineando come la Sampdoria sia oggi «una squadra profondamente cambiata, tosta e difficile da affrontare».

Particolarmente significativa, secondo il tecnico, la capacità di recuperare due gol in uno stadio come il Ferraris: «Rimontare sotto quella curva vuol dire che questa squadra ha anima e carattere». Senza nascondere qualche rammarico, Inzaghi ammette che sui gol subiti “si poteva fare meglio”, ma ribadisce: «Siamo umani e oggi non siamo stati perfetti come sempre. Mi tengo la reazione da squadra vera».

Nel post partita, spazio anche alla preoccupazione per le condizioni di Peda, costretto a lasciare il campo: «Sembra una distorsione, speriamo non sia nulla di grave». La stanchezza, dopo due gare in tre giorni, è un fattore da valutare, ma lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno.

Sabato al “Barbera” arriverà l’Entella e Inzaghi lancia l’appello all’ambiente: «Speriamo in uno stadio pieno. In casa, con la nostra gente, dobbiamo portare a casa i tre punti e chiudere al meglio una grande settimana». Un messaggio chiaro: continuità, carattere e ambizione per continuare a sognare.

Altre notizie

file3 - 2026-02-10T215156.227

Sampdoria-Palermo 3-3: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 19.45.36

Serie B: il Palermo acciuffa il pari a Genova, rosanero a cinque punti dalla vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 20.30.08 (1)

Sampdoria-Palermo 3-3: le pagelle del match

Manfredi Esposito Febbraio 10, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 19.39.40

Sampdoria-Palermo, gol annullato a Pierozzi: VAR ravvisa un fallo di Bani, protesta Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
palermo empoli 3-2 (93) (1)

Sampdoria-Palermo 3-3: il Palermo non molla, Ceccaroni decisivo al 90’+

Angelo Giambona Febbraio 10, 2026
palermo empoli 3-2 (110) bani

Sampdoria-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi e Gregucci senza sorprese

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 165426

Bentivegna: «Palermo è casa mia, quei minuti in Serie A non li dimenticherò mai»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
615966111_849229091426983_386247759568974794_n

Seconda Categoria, rissa a Partanna Mondello: Daspo per 13 calciatori

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 085533

Il Secolo: “Brunori, l’ex con il piede caldo. A segno a Modena, vuole il bis”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 085038

Il Secolo: “Sampdoria, l’esame Palermo misura le ambizioni: Marassi prova a sognare”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 082511

Tuttosport: “Sampdoria-Palermo, la notte degli ex e dei punti pesanti. Le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
palermo padova 1-0 (48) inzaghi

Tuttosport: “Inzaghi no stop «Guai fermarsi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file4 (80)

Sampdoria-Palermo, Inzaghi: «Inzaghi: “Un punto importante. Questa squadra ha anima e carattere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
file2 - 2026-02-10T214416.212

Serie B: il Modena ferma il Venezia, Cesena sconfitto a Chiavari. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
file3 - 2026-02-10T215156.227

Sampdoria-Palermo 3-3: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 19.45.36

Serie B: il Palermo acciuffa il pari a Genova, rosanero a cinque punti dalla vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 20.30.08 (1)

Sampdoria-Palermo 3-3: le pagelle del match

Manfredi Esposito Febbraio 10, 2026