Sampdoria-Palermo, Inzaghi: «Inzaghi: “Un punto importante. Questa squadra ha anima e carattere»

Filippo Inzaghi analizza con lucidità e soddisfazione il pareggio per 3-3 ottenuto dal Palermo sul campo della Sampdoria, una gara dai mille volti che lascia in dote un punto considerato fondamentale nel percorso dei rosanero. Ai microfoni del sito ufficiale del club, il tecnico sottolinea come l’andamento del match abbia cambiato più volte prospettiva: «Alla fine del primo tempo speravo di vincerla, poi per come si era messa va bene così».

Il dato che più convince l’allenatore è la reazione della squadra nei momenti di difficoltà. «Teniamoci questo punto. Abbiamo avuto una grande reazione, siamo riusciti a fare il 3-3 e, anzi, con Pohjanpalo abbiamo anche sfiorato il 4-3», spiega Inzaghi, rimarcando come il Palermo abbia creduto fino all’ultimo nella rimonta, senza mai disunirsi.

Un pareggio che, per l’allenatore rosanero, ha un valore che va oltre il risultato: «È un punto che dà continuità ai nostri risultati e che ha un peso specifico estremamente importante per il prosieguo del campionato». Inzaghi riconosce anche la crescita dell’avversario, sottolineando come la Sampdoria sia oggi «una squadra profondamente cambiata, tosta e difficile da affrontare».

Particolarmente significativa, secondo il tecnico, la capacità di recuperare due gol in uno stadio come il Ferraris: «Rimontare sotto quella curva vuol dire che questa squadra ha anima e carattere». Senza nascondere qualche rammarico, Inzaghi ammette che sui gol subiti “si poteva fare meglio”, ma ribadisce: «Siamo umani e oggi non siamo stati perfetti come sempre. Mi tengo la reazione da squadra vera».

Nel post partita, spazio anche alla preoccupazione per le condizioni di Peda, costretto a lasciare il campo: «Sembra una distorsione, speriamo non sia nulla di grave». La stanchezza, dopo due gare in tre giorni, è un fattore da valutare, ma lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno.

Sabato al “Barbera” arriverà l’Entella e Inzaghi lancia l’appello all’ambiente: «Speriamo in uno stadio pieno. In casa, con la nostra gente, dobbiamo portare a casa i tre punti e chiudere al meglio una grande settimana». Un messaggio chiaro: continuità, carattere e ambizione per continuare a sognare.