Sampdoria-Palermo, Ceccaroni: «Un punto da grande squadra»

Pietro Ceccaroni, autore del gol del 3-3 contro la Sampdoria, commenta ai microfoni del sito ufficiale del Palermo un pareggio che definisce «piroterico» e conquistato in una partita «tosta e difficile».

«Sapevamo che la Samp era in un buon momento di forma — racconta Ceccaroni — una squadra che ha cambiato tanto e ha rinforzato molto la sua rosa. Abbiamo fatto una partita tosta e difficile. Penso che sia un punto da grande squadra, con un grande carattere e mentalità che questa squadra ha dimostrato di avere».

Sul gol decisivo e l’emozione di segnare il suo secondo centro in campionato, Ceccaroni si apre: «È stato bellissimo. Ovviamente quando si fa gol è sempre un momento emozionante e speciale. La dedica va a mia figlia Allegra e a mia moglie, che mi aiutano e mi sostengono sempre. Da quando c’è Allegra siamo al nostro completo, tutto è più bello e mi dà sempre una spinta in più». Non manca un pensiero ai tifosi: «Esultare sotto il settore ospiti, anche se non era tra colmo dei nostri tifosi purtroppo, è sempre molto bello».

Riguardo alla continuità, punto chiave in Serie B, Ceccaroni sottolinea l’importanza del risultato: «Sappiamo che in B la continuità è fondamentale. Il mister lo ha detto tante volte, anche noi tra di noi ci siamo detti che dobbiamo dare continuità di prestazione e di risultati. Oggi non è stata una partita facile, non è stata forse la nostra miglior partita sotto tanti punti di vista, ma dobbiamo dimostrare anche questo. Ci sono partite in B che vanno giocate così, vanno portate a casa punti importanti che serviranno molto alla fine».

Infine un pensiero ai tifosi rosanero: «Ci dispiace che tante trasferte vengano vietate ai nostri tifosi e che non possano darci una mano come vorrebbero. Però sappiamo che sono sempre con noi e non vediamo l’ora di giocare sabato al Barbera, sperando che sia un Barbera gremito come è successo sempre in questa stagione».