Sampdoria-Palermo, Ceccaroni: «Un punto da grande squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
file5 (62)

Pietro Ceccaroni, autore del gol del 3-3 contro la Sampdoria, commenta ai microfoni del sito ufficiale del Palermo un pareggio che definisce «piroterico» e conquistato in una partita «tosta e difficile».

«Sapevamo che la Samp era in un buon momento di forma — racconta Ceccaroni — una squadra che ha cambiato tanto e ha rinforzato molto la sua rosa. Abbiamo fatto una partita tosta e difficile. Penso che sia un punto da grande squadra, con un grande carattere e mentalità che questa squadra ha dimostrato di avere».

Sul gol decisivo e l’emozione di segnare il suo secondo centro in campionato, Ceccaroni si apre: «È stato bellissimo. Ovviamente quando si fa gol è sempre un momento emozionante e speciale. La dedica va a mia figlia Allegra e a mia moglie, che mi aiutano e mi sostengono sempre. Da quando c’è Allegra siamo al nostro completo, tutto è più bello e mi dà sempre una spinta in più». Non manca un pensiero ai tifosi: «Esultare sotto il settore ospiti, anche se non era tra colmo dei nostri tifosi purtroppo, è sempre molto bello».

Riguardo alla continuità, punto chiave in Serie B, Ceccaroni sottolinea l’importanza del risultato: «Sappiamo che in B la continuità è fondamentale. Il mister lo ha detto tante volte, anche noi tra di noi ci siamo detti che dobbiamo dare continuità di prestazione e di risultati. Oggi non è stata una partita facile, non è stata forse la nostra miglior partita sotto tanti punti di vista, ma dobbiamo dimostrare anche questo. Ci sono partite in B che vanno giocate così, vanno portate a casa punti importanti che serviranno molto alla fine».

Infine un pensiero ai tifosi rosanero: «Ci dispiace che tante trasferte vengano vietate ai nostri tifosi e che non possano darci una mano come vorrebbero. Però sappiamo che sono sempre con noi e non vediamo l’ora di giocare sabato al Barbera, sperando che sia un Barbera gremito come è successo sempre in questa stagione».

Altre notizie

file4 (80)

Sampdoria-Palermo, Inzaghi: «Un punto importante. Questa squadra ha anima e carattere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
file3 - 2026-02-10T215156.227

Sampdoria-Palermo 3-3: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 19.45.36

Serie B: il Palermo acciuffa il pari a Genova, rosanero a cinque punti dalla vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 20.30.08 (1)

Sampdoria-Palermo 3-3: le pagelle del match

Manfredi Esposito Febbraio 10, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 19.39.40

Sampdoria-Palermo, gol annullato a Pierozzi: VAR ravvisa un fallo di Bani, protesta Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
palermo empoli 3-2 (93) (1)

Sampdoria-Palermo 3-3: il Palermo non molla, Ceccaroni decisivo al 90’+

Angelo Giambona Febbraio 10, 2026
palermo empoli 3-2 (110) bani

Sampdoria-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi e Gregucci senza sorprese

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 165426

Bentivegna: «Palermo è casa mia, quei minuti in Serie A non li dimenticherò mai»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
615966111_849229091426983_386247759568974794_n

Seconda Categoria, rissa a Partanna Mondello: Daspo per 13 calciatori

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 085533

Il Secolo: “Brunori, l’ex con il piede caldo. A segno a Modena, vuole il bis”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 085038

Il Secolo: “Sampdoria, l’esame Palermo misura le ambizioni: Marassi prova a sognare”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 082511

Tuttosport: “Sampdoria-Palermo, la notte degli ex e dei punti pesanti. Le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file5 (62)

Sampdoria-Palermo, Ceccaroni: «Un punto da grande squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
file4 (80)

Sampdoria-Palermo, Inzaghi: «Un punto importante. Questa squadra ha anima e carattere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
file2 - 2026-02-10T214416.212

Serie B: il Modena ferma il Venezia, Cesena sconfitto a Chiavari. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
file3 - 2026-02-10T215156.227

Sampdoria-Palermo 3-3: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 19.45.36

Serie B: il Palermo acciuffa il pari a Genova, rosanero a cinque punti dalla vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026